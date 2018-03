Trailero no respeta alto y causa aparatoso accidente

NUEVO LAREDO, TAM.-Por no respetar la señal de alto en transitado crucero, un imprudente trailero causó un aparatoso accidente, que solo dejó daños materiales.

Pese a lo fuerte del encontronazo, ninguna persona resultó lesionada, informaron autoridades viales.

Ahora José, de 54 años, deberá pagar los daños, además de la multa que le fue impuesta por agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

Jose conducía un tracto camión International modelo 2000, placas del Servicio Público de la Federación, circulando de poniente a oriente sobre el bulevar Arkansas.

Al cruzar el segundo cuerpo de la avenida Monterrey, el trailero invadió una vía preferencial, siendo impactada su unidad por un automóvil Mercury Sable modelo 1997.

Esta unidad iba de sur a norte por la Monterrey y tenía vía de preferencia; era conducida por Yesica, de 32 años, con domicilio en la colonia Concordia.

“Al hacer alto en cruce de avenida Monterrey y Arkansas no me percate que venía un coche y me pego”, fue lo declarado por Jose, a elementos de Tránsito y Vialidad.