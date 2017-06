Trailer da cerrón y provoca accidente

NUEVO LAREDO,TAM.– Un supuesto “cerrón” que le dio otro trailero, provocó que un conductor de un tractor quinta rueda perdiera el control de su unidad y se subiera al camellón, divisor de carriles.

Raúl Arturo Islas Lozano, de 59 años, residente en la ciudad de México, es responsable del percance, ya que de acuerdo al peritaje, este fue causado por su falta de precaución, al no mantenerse en su carril.

Islas Lozano conducía un tráiler Kenworth modelo 2009, propiedad de la empresa Transportes Elola, circulando de norte a sur por la Carretera Nacional.

Al encontrarse a la altura del kilómetro 12.5, donde está la calle Melón, Islas Lozano perdió el control de la pesada unidad y se subió al camellón, divisor de carriles, donde quedó atorado el tráiler con todo y caja que transportaba.

“Circulaba por la carretera y un tráiler se me pego y le di el paso, el no quiso rebasarme y siguió pegado atrás de mí, cuando me rebaso me dio un cerrón y me seguí sobre el camellón”, fue lo declarado por Islas Lozano a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.