Traer a ‘Chicharito’ sí sería un refuerzo: Almeyda

A ‘Chicharito’ no lo podemos traer y ese sí sería un refuerzo”, dijo el entrenador. / [Agencias]

A ‘Chicharito’ no lo podemos traer y ese sí sería un refuerzo”, dijo el entrenador. / [Agencias]

El pastor de Rebaño sabe que al no contar con refuerzos se tendrá que apostar por las fuerzas básicas

GUADALAJARA.- Matías Almeyda reconoció que buscaron a Javier Aquino en el pasado Draft, pero Tigres se negó a venderlo. Afirmó que traer de regreso a Javier Hernández sí sería un refuerzo.

Fuimos por un solo refuerzo que era Aquino y Tigres no lo vendió. A ‘Chicharito’ no lo podemos traer y ese sí sería un refuerzo”, dijo.

El pastor de Rebaño sabe que al no contar con refuerzos se tendrá que apostar por las fuerzas básicas, algo que disfruta mucho. También reconoció que no habrá pretextos, pese a no haber tenido muchas vacaciones.

“Cada que debuto a un joven siento mucho placer, queremos ser competitivos. Lo que se busca desde hace ocho meses es que las fuerzas básicas jueguen como nosotros. Venimos de una pretemporada bastante dura, pocas vacaciones, pero no tenemos pretextos”, finalizó.

A unos días de que comience la temporada, Matías Almeyda habló sobre la situación de los jugadores lesionados, reconociendo que cada que mandan a un jugador con Selección, se lesionan, pero sabe que es parte del futbol.