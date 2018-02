Trabajador paga más de $500 mil por casa de $260 mil a Infonavit

NUEVO LAREDO, TAM.- Gabriel García debe su casa. Cuando la compró, le pidió al Infonavit 260 mil pesos, pero tras 17 años de pagos ininterrumpidos, su saldo asciende a poco más de 500 mil.

Dice que no entiende por qué el adeudo ha crecido tanto, y por qué a pesar de que su patrón ha dado pago tras pago, la cuenta no baja.

Aunque no existe una cifra sobre cuántas personas viven un escenario en el que su deuda es mayor al préstamo inicial, la mayoría de los créditos están bajo el mismo esquema.

El problema, explica Cristabell Zamora Cabrera, delegada del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) en la ciudad, es que la mayor parte de los créditos están en Veces Salarios Mínimos (VSM).

Como dicho indicador sube cada año, las casas se pagan con un interés del 4 al 10 por ciento, dependiendo del nivel salarial y la edad del acreditado y también se le aplica al monto total un aumento igual al alza del salario mínimo.

Oscar Chapa González, miembro de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI) de Nuevo Laredo comentó que los pagos que se proyectaron al inicio de los préstamos eran muy pequeños con relación al monto total, sin embargo, el trabajador no debe preocuparse, pues en 20 ó 30 años, según diga el contrato, terminarán de pagar y sus obligaciones para con el instituto acabarán aunque aún haya remanentes.

Aseguró que además de la poca información que recibe la gente, el esquema del Infonavit ya no se adapta a las necesidades reales de los trabajadores.

“Tal vez al principio no se le explique a la gente, pero realmente es un crédito hipotecario es como si fuera un banco, te presta el dinero y cobra intereses como cualquier institución de crédito, generalmente en un crédito hipotecario empieza con un capital, pero hay un interés por año y se va amortizando mensualmente, pero generalmente en este tipo de créditos los primeros pagos no se ven reflejados hasta la mitad del periodo, porque primero se pagan más los intereses, por eso si revisan sus pagos prácticamente tiene el mismo monto, pero al pasar la mitad ya se va ir viendo reflejados los pagos”, recalcó.

Agregó que a todos los acreditados que se acercan al Infonavit les sorprende cómo crece su crédito y cómo es que pagan el monto que pidieron para su casa varias veces y aún siguen debiendo, al grado de que los adeudos superan por mucho el valor de sus viviendas.

Señaló que en el caso de quien paga normal su crédito siempre tiene la inquietud de que no le baja el adeudo.

Aun así, Chapa González consideró el préstamo del Infonavit como la mejor opción para los trabajadores, ya que de no ser así los asalariados no tendrían la posibilidad de contar con un patrimonio.