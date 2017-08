Toyota se lleva de México la producción del Corolla

CIUDAD DE MÉXICO.- El Corolla ya no se producirá en México. Toyota ha anunciado este viernes una inversión de 1.600 millones de dólares para abrir una planta en asociación con Mazda en Estados Unidos. La nueva fábrica estadounidense se encargará de la producción del modelo insignia de la empresa japonesa y la que construye en Guanajuato (en el centro de México) se destinará para producir la camioneta Tacoma.

Está previsto que el proyecto anunciado por los fabricantes japoneses cree 4.000 nuevos empleos en Estados Unidos. Toyota ha aclarado que esta decisión no afectará sus inversiones en México y que mantendrá sus planes de inversión y creación de puestos de trabajo en el país. No se ha dado a conocer dónde estará la nueva planta en Estados Unidos.

La decisión se ha producido después de que el Gobierno de Trump criticó a la automotriz japonesa tras anunciar y ratificar en enero pasado sus planes de invertir en México. El presidente también presionó a principios de año a compañías como General Motors y Ford con “fuertes aranceles” si mantenían su producción fuera de Estados Unidos.

Toyota & Mazda to build a new $1.6B plant here in the U.S.A. and create 4K new American jobs. A great investment in American manufacturing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de agosto de 2017