Tormenta de arena engulle a la ciudad norteamericana de Phoenix

ARIZONA.-Una tormenta de arena engulló a la ciudad norteamericana de Phoenix (EE UU) alrededor de las 8 de la tarde del jueves, hora local. La inclemencia meteorológica hizo que se fuera la luz en varias partes de la ciudad y se perdiera la visibilidad en las carreteras.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de posibles tormentas de rayos y de rachas de viento de hasta 96 kilómetros por hora y aconsejó que los conductores abandonaran las carreteras hasta que el temporal cesará.

La escasa visibilidad también afectó al aeropuerto internacional de la ciudad. Precisamente un piloto de helicóptero, Jerry Ferguson, grabó las imágenes de arriba, en las que se aprecia la enorme masa de arena que avanzó sobre la ciudad hasta hacerla desaparecer.

A dust storm warning is in effect until 8:00 PM MST for I-10 between mile markers 105 and 164 in Arizona, I-17 between mile markers 0 and 68 in Arizona, US-60 between mile markers 0 and 168 in Arizona. pic.twitter.com/sYwVaFGRLL

— NWS Phoenix (@NWSPhoenix) 3 de agosto de 2018