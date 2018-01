Torero es embestido y su hermano salta para protegerlo

Este lunes en Santa María de Querétaro. De luces Francisco Martínez, protegiéndolo con su cuerpo, su hermano Felipe Martínez. Saltar a jugarte la vida por un hermano. Ésta es de las imágenes que dicen que valen más que mil palabras. Foto de Emilio Méndez (@smatador @suertematador )tomada de un grupo taurino. #Repost @de_grana_y_oro

