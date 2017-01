Toman rehenes en campus de Universidad de Alabama

ALABAMA.- Un sujeto tomó rehenes en el campus de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos, por lo que la institución ya emitió una alerta.

De acuerdo con los reportes, el hecho se suscitó en un banco dentro de la institución educativa, lo que provocó un enfrentamiento con la Policía armada y un equipo SWAT.

La universidad hizo un llamado para que la gente se aleje del lugar de los hechos.

Fox News informó que ya se negocia con el supuesto atacante.

En tanto que la policía de la ciudad de Tuscaloosa señaló que el hombre armado entró en el edificio y tomó a los empleados como rehenes.

“No se produjo como un robo”, dijo a al.com.

Local law enforcement and UAPD have responded to a robbery/hostage situation at the Alabama Credit Union located at 220 Bryant Dr. (1 of 2)

— The Univ. of Alabama (@UofAlabama) 10 de enero de 2017