Todos quieren pegarle al ‘Gordo’

NUEVO LAREDO, TAM.-En la actualidad, la gente busca “pegarle al gordo”, comprando cachitos de lotería y entrando a otro tipo de juegos de azar.

Lourdes Castañeda, propietaria del negocio “Portal de Oro” el cual tiene más de 40 años en este negocio señaló que en lo que va del año un 40 por ciento ha incrementado la venta de billetes de lotería, pues debido a la crisis económica la ciudadanía opta por probar su suerte.

“En este año ha aumentado la venta, ya que la gente compra los cachitos o las series con la esperanza de pegarle al premio mayor, pues la economía está difícil, por lo que buscan compran un pedacito para ver si pueden mejorar su economía”, aseguró.

Manifestó que en este año si han caído unos premios chicos, pues algunas personas han ganado de 5 mil hasta 100 mil pesos.

Eligio Ayala, uno de los compradores que se encontraban en lugar mencionó que continuamente compra cachitos de lotería, con la esperanza obtener aunque sea un premio chico.

“De vez en cuando compro billetes de lotería, una vez gane 5 mil pesos, ya tengo rato que no gano nada, solo reintegros, si me llegara a ganar una buena cantidad, me gustaría ayudar a las personas de bajos recursos, comprándoles lo que necesitan y también guardando un poco de dinero para vivir mejor”, expresó.

Por su parte, Alfredo Torres comentó que tiene más de 20 años comprando billetes de lotería, pues hace 18 años le pego al gordo sacando 5 millones de pesos.

“Hace años me gane 5 millones de pesos, me tarde 10 años en gastármelos, no invertí en nada, me los fui gastando poco a poco, también en ganado premios chicos de 5 mil pesos, si llegará a ganar nuevamente, si lo invertiría en terrenos y para llevar una mejor vida”, aseguró.