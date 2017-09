Todos los europeos y Oribe en convocatoria del Tri

Para este llamado no hubo ninguna sorpresa de los jugadores que participan en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Carlos Osorio dio a conocer la lista de jugadores con los que afrontará el cierre del Hexagonal de la Concacaf ante Trinidad y Tobago y Honduras, el 6 y 10 de octubre respectivamente, donde el Tricolor buscará adjudicarse con el primer lugar de la eliminatoria, algo que no sucede desde 1997.

En la lista de 25 jugadores que dio a conocer el Tri destacan los llamados de todos los jugadores mexicanos que militan en Europa y que han sido considerados en la mayor parte del proceso del colombiano, dando el mensaje que estos juegos no serán de trámite para el Tri a pesar de estar ya calificados.

Así como la convocatoria de todos los ‘europeos’, también destaca el regreso de Oribe Peralta, delantero del América que no había sido considerado por Osorio desde la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

Así como el Cepillo, Miguel Layún y Carlos Salcedo volverán a vestir la camiseta de la selección. Layún se ausentó de la última convocatoria para atender asuntos personales y el segundo estuvo fuera por una lesión que sufrió en la Confederaciones.

Para este llamado no hubo ninguna sorpresa de los jugadores que participan en la Liga MX, pues se esperaba que Osorio llamara a jugadores que no había considerado para probarlos, pero no fue así, dejando fuera a Víctor Guzmán, el mejor anotador mexicano en lo que va del Apertura 2017 con seis anotaciones.

De los clubes de la Liga MX, Chivas, Tigres, y América son los equipos que más jugadores aportan a esta convocatoria, cada uno tiene dos elementos, mientras que Pachuca, Pumas, Cruz Azul, Santos y León tiene un representante.

La selección concentrará a partir del domingo en el Centro de Alto Rendimiento, donde trabajaran por tres días antes de partir rumbo a San Luis Potosí, donde se medirán ante Trinidad y Tobago el viernes 6 y cerrarán la concentración en San Pedro Sula en cuanto termine el duelo ante Honduras.

¡Cerremos el Hexagonal Final en lo más alto! Ellos son los convocados para enfrentar a 🇹🇹 y 🇭🇳.https://t.co/1TCmzq1dRB#PasiónyOrgullo pic.twitter.com/ylD5FALI9W — Selección Nacional (@miseleccionmx) 28 de septiembre de 2017

Fuente: MedioTiempo