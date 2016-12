‘Todos los días pido a Dios que me ayude’: paciente de hemodialisis

NUEVO LAREDO TAM.- Para el señor, Francisco Manuel Alonso Lima de 61 años, el tener que entrar al programa de Hemodialisis en el Seguro Social no ha sido nada fácil, pues hay días que se siente bien, pero otros la situación es fatal; así lleva alrededor de tres años.

Mencionó que recuerda muy bien que los médicos le decían que se cuidara, que no comiera tantos alimentos que contuvieran mucha grasa, recomendaciones que echo al saco roto, por lo que ahora la factura le llegó muy alta.

Añadió que a consecuencia de que siempre traía la presión arterial muy alta, aunado a que los tuvieron que operar de la próstata, los riñones se le fueron deteriorando, pues ya poco le funcionan, de ahí que tubo que ingresar a la Unidad de Hemodialisis.

“Estoy muy agradecido con todas estas personas de la unidad, nos han brindado la mejor atención del mundo, pero lo único es cuando uno se siente mal, porque hay ocasiones que al terminar la sesión se siente uno muy mal”, indicó.

El paciente precisó que desde que acude a las sesiones siempre a tratado de cuidarse en cuento a su alimentación, por lo que procura comer frutas y verduras, dejar a un lado todo lo que le haga daño.

Destacó que a recibido mucho el apoyo de sus familia, la hija mayor es quien siempre lo acompaña y lo lleva cuando le toca la sesión de hemodialisis, pues sabe que no se puede valer por si solo. “Es muy difícil vivir en esta situación, yo todos los días le pido a Dios que me auxilie, que me ayude, que me de fuerzas y que me deje vivir más tiempo para mi familia, para mis nietos que me quieren mucho”, dijo mientras sus ojos denotaban brillo.

El señor Francisco mencionó que a consecuencia de las enfermedades ya no pudo trabajar por lo que fue pensionado por el Seguro Social, aunque ya no tenía hijos pequeños la situación se tornó más difícil.

Por último Alonso Lima aconseja a las personas que se cuiden, que dejen de comer alimentos que les hacen daño, porque en muchas ocasiones cuando lo quieren hacer ya es demasiado tarde, y luego vienen las complicaciones.