Todo lo que tienes que saber sobre la nueva suscripción “Ultra” de Netflix en México.

CIUDAD DE MÉXICO.-Ya habíamos hablado sobre este nuevo plan de Netflix y te contamos que en México han comenzado las pruebas. Por ahora no es algo “oficial”; se podría decir que está en una versión beta, aunque si decides comprarlo y al final no se implementa, tú seguirás disfrutando de él. Por eso no te preocupes.

Pero, ¿qué en qué consiste este plan de Netflix? ¿Deberías contratarlo?

¿Esta nueva suscripción de Netflix va a cambiar tu vida? No. ¿Y qué tal tu experiencia en la plataforma? Probablemente tampoco. El plan Ultra es, básicamente, lo mismo que el Premium; con la diferencia de que es más caro y tiene la opción de HDR.

Su precio será de 239 pesos mensuales; 40 pesos más que el Premium, mismo que se queda en 199. Dicho plan, que será el más caro de Netflix; te permitirá usar tu cuenta en hasta cuatro pantallas diferentes… igual que el Premium.

También tiene HD y Ultra HD disponible. Sí, así es, adivinaste: justo como el Premium. En resumen y como mencionamos arriba, la única diferencia es que cuenta con HDR. Pero, ¿esto es suficiente para contratarlo? Realmente creemos que no. Muy pocas personas tienen un equipo que les permita siquiera distinguir este definición; además que necesitas más ancho de banda para ello.

Así que no te preocupes: si no lo contratas, no pasará nada.