Todo lo que tienes que saber del Super Bowl 2018

E.U.-El domingo 4 de febrero el mundo del deporte se paralizará unas horas con uno de los eventos más importantes del mundo: se jugará el Super Bowl LII, la final del Fútbol Americano. Será en Minnesota y se enfrentarán New England Patriots, el equipo de Tom Brady

y favorito a ganar el título, ante los Philadelphia Eagles.

El partido comenzará a las 20.30 de la Argentina y será transmitido por ESPN y Fox Sports, que desde temprano estarán cubriendo el evento que se jugará en el US. Bank Stadium de Minneapolis. Desde hace cuatro años que la final se comenzó a jugar allí, fue cuando la NFL confirmó que el Super Bowl 2018 se jugaría en ese estadio, que se comenzó a construir en 2013. Es la cancha de los Minnesota Vikings, equipo que perdió la final de conferencia y no pudo pelear el título ante su gente. La cancha, techada, costó 1061 millones de dólares y tiene capacidad para 66.655 espectadores.

El precio de las entradas oscila entre $950 y $ 5000 dólares. Sin embargo en la reventa los valores son mucho más elevados. Según algunos sitios, el precio de reventa promedio es de $5739 y se llegó a pagar 22 mil dólares por una entrada en los últimos días.

Las cifras que se manejan en la NFL son más altas que en otros deportes. Por jugar la final de la NFL cada jugador que gane recibirá us$ 112.000 y aquellos que pierdan tendrán un premio de us$ 56.000. La cadena televisiva que compró los derechos es NBC y paga un promedio de us$ 950 millones anuales.

Los equipos

El Super Bowl LII lo jugarán New England Patriots y Philadelphia Eagles. Pelearán por el trofeo Vince Lombardi, nombrado así en honor a un ex entrenador ganador de los dos primeros Super Bowl de la historia, y falleció en 1970. Se enfrentarán un equipo que sabe lo que es ser campeón de la NFL y otro que aún no alcanzó la gloria. Los Patriots ganaron el título en cinco ocasiones y son los defensores del título. Philadelphia llegó a la final en dos ocasiones y perdió, una de ellas justamente ante New England, en 2005.

En las apuestas, son los Patriots los favoritos. Llegaron con el mismo récord en la fase regular (13-3 ambos) y luego vencieron a sus rivales en los playoffs.

Patriots: van en busca de su sexto trofeo Vince Lombardi, una cifra que aún presumen los Pittsburgh Steelers. El equipo de Boston disputará su décima final y se ha convertido en el equipo con más participaciones en un Super Bowl. El quarterback estrella, Tom Brady, se convirtió en el jugador más exitoso en toda la NFL al ganar cinco anillos de campeón. Este año busca aumentar su legado. En las rondas finales aplastaron a los Tennessee Titans (35-14) y en la final de la conferencia americana a los Jacksonville Jaguars (24-20).

Vienen de ser campeones en la última edición en una final que quedó para la historia. Vencieron a Atlanta Falcons tras estar 3-28 en el inicio del último cuarto. Lograron 25 puntos contra ninguno de su rival en lo que se convirtió en la mayor remontada hasta el momento y provocando que el Super Bowl fuera al tiempo extra por primera vez en la historia. Donde ganaba el primero que anotaba, los Patriots con Brady a la cabeza se llevaron el título.

Es Brady quien fue elegido cuatro veces el mejor jugador de las finales de la NFL, el más ganador del Super Bowl (compartido en cinco con Charles Haley), el que más finales jugó y hasta el que más pases de touchdown dio en la historia de la final. Una leyenda viviente que quiere seguir agrandando su mito.

Eagles: en la historia del equipo de Philadelphia aún no hay lugar para un titulo de Super Bowl. Llegaron dos veces a la final y ambas las perdieron. En 1981 cayeron 27-10 frente a Oakland Raiders y en 2005, 24-21 ante los Patriots. En este 2018 fueron uno de los mejores equipos en la conferencia nacional. En el primer juego de playoffs superaron a los Atlanta Falcons y en la final de la conferencia pasaron por encima de los Minnesota Vikings por 38-7. Vencieron a quien soñaba con jugar la final del Super Bowl en su casa.

Justin Timbearlake, la estrella del entretiempo

Cada vez que se juega el Super Bowl, la mirada, más allá del deporte, está puesta en lo que sucede con los shows de entretimepo. Paul McCartney, los Rolling Stones, U2, The Who, Madonna, Coldplay, Prince, Bruce Springsteen o Tom Petty son algunas de las grandes estrellas de la música que formaron parte de estos eventos que suelen durar unos 15 minutos y son vistos por millones de personas en el mundo.

En este 2018 quien se llevará todas las miradas es Justin Timberlake. El cantante de 36 años estrenó hace pocos días un nuevo video y promete que en el Super Bowl habrá un show para la historia.

Ya sabe lo que es Timberlake formar parte del show de entretiempo del Super Bowl. En 2004 cantó una de las canciones con Janet Jackson. El cantante aún no develó las canciones que formarán parte del repertorio.

El himno, con Pink

Otro momento importante en el Super Bowl es el himno. En este 2018 la encargada de entonar The Star-Spangled Banner será Pink. En el pasado otras grandes estrellas supieron ocupar ese lugar, una tradición y un honor que tendrá la cantante de 38 años.