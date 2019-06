Todo listo para que desde agosto marcación telefónica sea de 10 dígitos

CIUDAD DE MÉXICO.- A 45 días de que la marcación telefónica en todo el país quedará homologada a 10 dígitos, todo está listo y los prestadores de servicios ya deben estar preparados para que, el 3 de agosto próximo, los usuarios de servicios dejen de marcar los prefijos 01, 044 y 045, que hasta el momento sirven para identificar cuando una llamada es de larga distancia o en las modalidades El que llama paga o El que recibe paga, explicó Javier Juárez Mojica, integrante del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Explicó que, el cambio deberá ser transparente y sin molestias para el usuario de telefonía tanto fija como móvil, ya que en adelante solo deberán marcar el número de identificación de región y el número al que se quiera comunicar, siempre 10 dígitos.

Dijo que la homologación a 10 dígitos implicará que los prestadores de servicios de telefonía debieron realizar modificaciones en sus redes, cuyas inversiones necesarias se calcularon en alrededor de 700 millones de pesos.

De la misma forma algunas empresas, dependencias y organizaciones que utilizan conmutadores (PBX) tendrían que hacer ajustes para que entre los diferentes sistemas pueda haber interoperabilidad, es decir, que “puedan operar con los mismos códigos” para saber el origen y el destino de una llamada.

Sin embargo, comentó que, este miércoles 19 de junio, concluyó una consulta pública respecto de impacto de la homologación sobre los conmutadores (PBX), de donde se derivó la posibilidad de que los operadores deban permitir que las empresas y organizaciones que utilizan PBX puedan seguir usando los prefijos.

Lo anterior debido que en muchas empresas y organizaciones se tienen restricciones para realizar llamadas a teléfonos celulares.

“Lo que se trabajó es un proyecto donde existía la posibilidad de que el operador telefónico permitiera a ese tipo de usuarios que, por este tema de los PBX, no pueden hacer la diferenciación. Que permitieran a ese tipo de usuarios seguir procesando las llamadas como lo hacen actualmente, a través de los prefijos 044 y 045 básicamente, ya no se cobra larga distancia. Pero, entonces, para ese tipo de usuarios que no pueden hacer llamadas a número celular, que se siguiera permitiendo como hasta ahora. Vamos a esperar los resultados de esta consulta pública y en función de eso determinar si realiza esa modificación a algunos de los transitorios al Plan Técnico de Numeración.

Recordó que la marcación a 10 dígitos permitirá que se administre de mejor manera la numeración, dado que, en la actualidad, en diversas ciudades ya se observa una cercanía a la saturación.

Tales son los casos de Puebla, en donde la asignación alcanza más del 97 por ciento; de Toluca más del 91 por ciento; Tijuana más del 87.35 por ciento y la Ciudad de México con más de 88 por ciento.

Lo anterior ha implicado, la necesidad de que el IFT haya tenido la necesidad de otorgar nuevos números de identificación de región o NIR (que se marca luego del 01, del 044 o del 045) y que en el caso de la Ciudad de México es el 55 y que ahora ya también se utiliza, para algunas llamadas, el 56; en Puebla, además del 222 el 221; para Tijuana cuyo NIR es el 664, ahora para algunos casos se usa también el 663; asimismo en Toluca el 722 y el 729.

Pese a que hay usuarios que reportan que existe un número celular idéntico a su número fijo y que se diferencia por el prefijo, Juárez aseguró que, conforme al Plan Técnico Fundamental de Numeración, no se puede dar tal fenómeno; aunque sí en el caso de números que se han asignado con diferencias en nuevos códigos, como sería el caso entre el 55 o el 56 de la Ciudad de México.

Por otro lado, comentó con la saturación se corre el riesgo de perder el orden numérico, por lo que incluso ya se analiza que, en el futuro, en el país se contará con solo 8 identificadores de área, cuando hoy se tienen 397.