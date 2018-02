Todo el mundo está bailando el #DuraChallenge de Daddy Yankee

CIUDAD DE MÉXICO.-Apenas un día después de que el rey del reguetón lanzara su nuevo sencillo, “Dura”, mujeres de todo el mundo comenzaron a compartir videos donde bailan a su ritmo, convirtiendo la canción en un nuevo fenómeno viral.

“Me siento más que honrado y bendecido. Uno hace música para el público y ellos hicieron que la canción fuera suya de una manera natural y espontánea”, comentó Daddy Yankee a AFP.

Desde chicas sexys hasta adultos mayores y niños que se contonean felices, decenas están publicando sus clips y en los últimos días se han sumado al reto celebridades como la modelo venezolana Diosa Canales, la ex Miss Universo puertorriqueña Zuleyka Rivera y la dominicana Natti Natasha.

En Spotify, “Dura” se posiciona en el puesto 22, pero en países como Argentina, Chile, Colombia y Perú ya está en el primer lugar. “¿Por qué ha gustado tanto a la gente? Pues son cosas que no puedo explicar. Es la magia de la música”, dice el puertorriqueño.

This grandma know is FRIDAY #DuraChallenge 👉@AppleMusic https://t.co/CymUoQhrRX pic.twitter.com/S52jpLd9Dm

— Daddy Yankee (@daddy_yankee) February 9, 2018