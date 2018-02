TNT presenta la 90° entrega del oscar

ESTADOS UNIDOS.– El domingo 4 de marzo desde las 5:30 p.m. TNT y TNT Series televisarán la 90° edición de la máxima premiación de Hollywood, con Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría al frente del Pre-Show exclusivo.

The Shape of Water, Blade Runner 2049, Star Wars: Los últimos Jedi, Phantom Thread y Dunkirk resultaron las favoritas para ganar la estatuilla dorada.

El domingo 4 de marzo finaliza la carrera por el máximo galardón del cine que otorga La Academia. La 90º entrega del Oscar® será en Los Ángeles y podrá verse en VIVO y en DIRECTO por TNT (en tu idioma) y por TNT Series (en idioma original) desde las 5:30 p.m. Repite el lunes 05 al mediodía.

Axel Kuschevatzky y Liza Echeverría estarán junto a las celebridades más reconocidas, haciendo la cobertura en vivo desde la alfombra roja. César Cardoza estará a cargo de las traducciones y Rafael Sarmiento e Ileana Rodríguez comentarán cada detalle de la codiciada ceremonia, conducida por segundo año consecutivo por el comediante y presentadorJimmy Kimmel.

The Shape of Water del mexicano Guillermo del Toro se convirtió en la producción favorita con 13 nominaciones destacando Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Película, entre otros. Le siguen la producción de Christopher Nolan, Dunkirk con ocho postulaciones y Blade Runner 2049, Star Wars: Los últimos Jedi y Phantom Thread con siete cada una. Three Billboards, outside Ebbing, Missouri y Darkest Hour estarán presentes en seis categorías.

Las producciones que competirán por el máximo reconocimiento en la categoría de mejor película son Call me by your name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, The Shape of Water y Three Billboards, outside Ebbing, Missouri.

Entre las nominadas a Mejor Maquillaje y Peinado se encuentran Darkest Hour (donde Gary Oldman pasó más de 200 horas en la sala de maquillaje para convertirse en Winston Churchill), Victoria & Abdul y Wonder (en la Jacob Tremblay, sufre una impresionante transformación facial donde interpreta a un niño con diferencias estéticas).

Por otro lado, en la categoría Mejor Vestuario destacan Victoria & Abdul (Consolata Boyle), Beauty and the Beast, Darkest Hour (Ambas producciones con Jaqueline Durran, quien ya ganó un Oscar por su trabajo en Anna Karenina en el 2012), Phantom Thread (Mark Bridges) y The Shape of Water (Luis Sequeira).

Blade Runner 2049, Guardians of the Galaxy Vol. 2, Kong Skull Island, Star Wars: The Last Jedi y War for the Planet of the Apes son las producciones aún compiten por la estatuilla dorada en la categoría Mejores efectos visuales. Mientras tanto, para el galardón a Mejor canción Original los nominados son “Mighty River” de Mudbound, “Mystery of Love” de Call Me By Your Name, “Remember Me” de Coco (de los compositores de “Let it Go” de Frozen, ganadora de este galardón en 2014), “Stand Up For Something” de Marshall y “This Is Me” de The Greatest Showman.

Entre los aspirantes a la categoría Mejor Película en Lengua Extranjera se encuentran A Fantastic Woman /Una Mujer Fantástica (Chile), The Insult (Líbano), Loveless (Rusia), On Body and Soul (Hungría) y The Square (Suecia). Para el galardón a Mejor película de Animación las nominadas son Loving Vincent, The Boss Baby, The Breadwinner y Coco(Ganadora del Golden Globe a Mejor Película de Animación, y los Critics´Choice Awards a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original).

Transmisión al estilo TNT

TNT brindará una transmisión de excelencia de la mano de sus talentos, comenzando a las 5:30 p.m con Desde la Alfombra Roja con TNT, el Pre-Show exclusivo del canal. Este exclusivo segmento estará a cargo de la conductora de TV mexicana Liza Echeverría y del periodista y cineasta argentino Axel Kuschevatzky.

Una vez iniciado el evento, TNT ofrecerá los comentarios de Rafa Sarmiento, periodista mexicano especializado en cine. La gala también podrá seguirse en idioma original con el sistema de audio SAP.

No te pierdas la 90º Entrega del Oscar®, el domingo 4 de marzo en VIVO por TNT y TNT Series desde las 5:30 p.m.

Sobre TNT

TNT, que pertenece al grupo Turner, es una de las señales de cable líderes en Latinoamérica. En su programación ofrece los más recientes éxitos producidos por Hollywood, series y super-producciones originales locales e internacionales y los mejores eventos de la industria del entretenimiento como los Premios Oscar®, Screen Actors Guild Awards®, Golden Globe Awards®, GRAMMY®, Latin GRAMMY®, Billboard Music Awards®, Viña del mar, Premios PLATINO del Cine Iberoamericano, Victoria’s Secret Fashion Show y Miss Universo. TNT transmite en tres idiomas: portugués, español e inglés, a través de sus siete señales de satélite SD y dos HD, las cuales cubren Argentina, México, Brasil, Venezuela, Colombia, Chile y el resto de América Latina. TNT cuenta con el sistema SAP para que tú elijas el idioma que quieres escuchar. TNT llega a 62 millones de suscriptores, lo que convierte a la señal en una de las cadenas con mayor distribución en la región. TNTGO (tntgo.tv) es su App donde los usuarios de los principales cable operadores de la región pueden acceder a los mejores contenidos, incluyendo live streaming y catch up de sus eventos exclusivos, películas, clips y series como Hasta que te conocí, Colony, Heroes Reborn y The Last Ship.