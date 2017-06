TLCAN sería ejemplo global, afirma congresista

Will Hurd visitó México para reunirse con sus homólogos. [Agencias]

WASHINGTON.- La próxima modernización del TLCAN, que se abre luego de meses de que Washington le inyectó una retórica negativa con gran incertidumbre en la región, puede ser la oportunidad para que el bloque norteamericano haga de este tratado el modelo a seguir en el mundo entero, de acuerdo con Will Hurd, congresista republicano de EU por el estado de Texas.

Hurd visitó México para reunirse con sus homólogos, es oriundo de San Antonio y si bien comparte partido con el presidente, Donald Trump, el congresista quiere el TLCAN, lo quiere fortalecido y rechaza el muro fronterizo.

“El TLCAN 2.0 puede ser un modelo para futuros acuerdos comerciales en otras partes del mundo”, dijo Hurd en entrevista con El Financiero.

Los sectores en los que hay oportunidad de mejorar el tratado son el energético, el comercio digital y los servicios.

“Realmente podemos utilizar estos (temas) como piedra angular para futuros acuerdos comerciales”, agregó Hurd, quien considera que se debefortalecer la competitividad de la región frente al resto del mundo.

Por ello se debe imprimir celeridad para que las tres partes logren tener un acuerdo mejorado a más tardar el próximo año, agregó.

“Pienso que es crítico que tengamos un TLCAN terminado para el próximo año, es un periodo de tiempo muy agresivo, pero pienso que es muy importante para poder dejar esto atrás y seguir caminando hacia adelante”, dijo Hurd.

Sobre los focos de la negociación y las reglas de origen, que Washington quiere revisar para aumentar el uso de bienes regionales, Hurd mencionó que China podría ser un punto a discutir.

“Pienso que puede haber algunas áreas, especialmente alrededor de China, y cómo ha sido capaz de utilizar partes del TLCAN a su beneficio, creo que esa es una área donde veremos mucho diálogo y concertación en los siguientes meses”, dijo Hurd, al hacer referencia al sector electrónico, una de las preocupaciones de la administración Federal de su país.

PODER DEL VOTO

El optimismo que se respira en la iniciativa privada de EU, que defiende abiertamente el TLCAN, e incluso en buena parte de los colegas de Hurd, hace pensar que el resultado de la modernización estará más del lado positivo.

En este sentido, el legislativo de EU tiene el poder suficiente para detener cualquier acuerdo que ponga en peligro la integración regional, pues, de acuerdo con Hurd, pueden rechazarlo por completo.

“Nosotros podemos votar sí o no (al acuerdo), pero no hacer cambios a enmiendas, pero en el último de los casos podría haber un veto de rechazo que diga que no nos gustó lo que se negoció”, dijo el congresista.

