TLC ha sido un horrible desastre para E.U: Trump

Donald Trump dijo que “México y Canadá no quieren perder la gallina de los huevos de oro" durante la negociación del tratado.

E.U.-El presidente Donald Trump sugirió este viernes que el Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) ha hecho de su país una mina de oro para México y Canadá, mientras que el saldo para su país ha sido horrible.

“México y Canadá no quieren perder la gallina de los huevos de oro, pero yo estoy representando a Estados Unidos. No estoy representando a México y no estoy representando a Canadá. NAFTA ha sido un horrible, horrible desastre para este país y vamos a ver si lo podemos hacer razonable”, apuntó.

Aunque de nueva cuenta reafirmó su rechazo al acuerdo, Trump dijo que esperará el resultado de la negociación que representantes de los tres países celebraban este viernes a un costado de la Casa Blanca, en la oficina del Representante Comercial, Robert Lighthizer.

Hablando con reporteros antes de dar inicio a una reunión con representantes de la industria automotriz, Trump dijo que nunca ha sido un admirador del acuerdo al insistir en que ha sido “uno de los peores acuerdos para Estados Unidos en la historia”.

“Tenemos muchos malos acuerdos en este país. Entre el acuerdo (nuclear) con Irán, NAFTA (siglas en inglés del TLCAN), podemos ver muchos acuerdos. Pero ahora vamos por acuerdos buenos. NAFTA ha sido un terrible acuerdo, lo estamos renegociando, vamos a ver que pasa”, dijo.

Trump evitó responder cuando uno de los periodistas le preguntó si el acuerdo ha sido negativo para la industria automotriz estadounidenses, pero insistió en que la mejor parte la están sacando sus socios.

Sus comentarios de produjeron mientras las conversaciones parecen haber topado con escollos sobre algunos aspectos considerados claves para alcanzar un consenso en el tema automotriz.

Estados Unidos ha propuesto que el porcentaje del contenido regional para autos fabricados en los tres países pase de 62.5 a 75 por ciento, y que 40 por ciento del valor de los autos ligeros y el 45 por ciento de las camionetas se ensamblen en zonas con salarios de 16 dólares por hora o más.