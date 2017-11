Tiroteo en un Walmart deja varias personas heridas

COLORADO.- La policía informó que un tiroteo en un Walmart dejó varias personas heridas. El hecho se produjo durante la noche de este miércoles en un almacén ubicado en Thornton, sin ofrecer mayores detalles.

La policía recibió un llamado en el que se informaba de varios disparos, cerca de las 6:30 pm en el Walmart ubicado en Grant Street, según dijo el agente Ávila, del Departamento de Policía de Thornton.

El Walmart está en 9901 Grant Street.

Esta es una noticia en desarrollo, por favor mantente atento a próximas actualizaciones.

MORE: Video shows large police response after shooting at Thornton, Colo. Walmart; police report multiple victims – https://t.co/T0S5bweXJZ pic.twitter.com/c7V4yIoFsm

— Breaking911 (@Breaking911) 2 de noviembre de 2017