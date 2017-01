Tiroteo en mezquita de Quebec deja 5 muertos

CANADÁ.- Un tiroteo en una mezquita de la ciudad de Quebec, Canadá, dejó 5 muertos y varios heridos. Hay sospechosos detenidos.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresó sus condolencias por los “cinco asesinados en un ataque cobarde en una mezquita de la ciudad de Quebec”.

Tonight, Canadians grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017