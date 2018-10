Tiroteo en centro comercial de Filadelfia; se reportan cinco personas heridas

E.U.-Un hombre disparó el miércoles fuera de un centro comercial en Filadelfia e hirió a varias personas, informaron medios locales.

Al menos cinco personas fueron llevadas al hospital luego de un tiroteo en un centro comercial en la sección de Germantown en Filadelfia el miércoles por la tarde.

No estaba inmediatamente claro si el sospechoso había sido arrestado, dijo la red local NBC-10 de Filadelfia.

.@drewsmithtv #BREAKING

5 men shot from a moving car on Germantown Ave. Police have the parking lot to Dollar General store roped off. No arrests so far. Philly Police Commissioner is on scene. @NBCPhiladelphia https://t.co/5KruDt8cKY pic.twitter.com/gpWBjWOQ1s

— ALPHA PRO (@DTMsport) 3 de octubre de 2018