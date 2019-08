Tiroteo activo en Filadelfia: hay varias víctimas; liberan a rehenes

FILADELFIA.- Dos individuos dispararon a policías en Filadelfia; al menos 7 agentes resulltaron heridos y 4 rehenes fueron liberados, informaron las autoridades.

Los tiradores atacaron a los agentes en la sección Nicetown de la ciudad, señaló un portavoz policial. Uno de los agresores ya fue detenido. El otro se mantiene activo.

Por más de 5 horas 2 policías permanecieron dentro del inmueble donde uno de los agresores se atrincheró e intentaron negociar con él para que se rinda.

Tras varias horas, 4 personas fueron liberadas y los 2 agentes escaparon de la casa en un enfrentamiento y negociación que se extendió hasta el anochecer.

BREAKING VIDEO: Officers with guns drawn in Philadelphia active shooter situation; multiple officers injured, shots continuing to be fired pic.twitter.com/FsgSZNu7Cd

Uno de los atacantes habría transmitido en directo el tiroteo en sus redes sociales.

En tomas de video fue posible apreciar una enorme presencia policial en el vecindario, y muchos de los agentes tenían las pistolas desenfundadas.

#BREAKING Update in active shooter situation in Tioga-Nicetown, Philadelphia : Video of a suspect under arrest. At least 1 suspect still outstanding. This is still an Active Situation. #Philadelphia pic.twitter.com/bXKD2InKUt

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 14, 2019