Tijuana, la nueva casa de los migrantes

En caso de no conseguir el sueño americano, miles de migrantes podrían quedarse en Tijuana; aunque ellos no pierden la esperanza de llegar a Estados Unidos

TIJUANA.- Tijuana tiene un nuevo rostro, el de la migración centroamericana.

Especialistas y activistas pro migrante mencionan que es difícil que la mayoría de los integrantes de la Caravana Migrante logren obtener asilo en Estados Unidos

El objetivo principal de estas personas es cruzar a Estados Unidos, como es tan difícil, una gran mayoría no logrará cruzar a Estados Unidos sin documentos y por otras vías es más difícil, una gran cantidad de migrantes se quedarán en Tijuana”, indicó Óscar Contreras, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

Sin embargo, los migrantes no pierden la fe en lograr alcanzar el sueño americano.

Nosotros tanto que hemos luchando estar aquí y que nos regresen de nuevo no es justo, nosotros no nos devolvemos, no estamos de acuerdo a regresar a Honduras, no es justo”, comentó una migrante hondureña.

Lo que es cierto es que Tijuana será la nueva casa de estos miles de centroamericanos, así lo prevén activistas pro migrantes.

Siempre ha sido una región muy viva, lo que vamos a ver es un enriquecimiento muy grande, por los impactos solo hay que pasar este pequeño tope que debemos pasar”, consideró José Carlos Yee, coordinador de Casa del Migrante.

Contrario a lo que se dice de los índices de violencia en Tijuana, con los migrantes no se aumentarán.

No es una novedad que Tijuana es una ciudad con índices de inseguridad muy altos, lo que aportan estos migrantes a los índices de inseguridad es cero”, afirmó Óscar Contreras, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef).

La situación de los integrantes de la Caravana Migrante se verá formalizada en refugio en México o en asilo en Estados Unidos en los próximos meses.

Fuente: Excélsior