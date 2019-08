Tifón ‘Krosa’ deja un muerto y 23 heridos en Japón

JAPÓN.-El tifón Krosa barrió el suroeste de Japón con intensas lluvias y potentes vientos y causó la muerte de una persona y al menos 23 heridos, al tiempo que paralizó el tránsito en la semana de vacaciones budista.

Krosa llegó a la ciudad de Kure, Hiroshima, el jueves, a las 15:00 horas locales, y siguió avanzando hacia el norte con vientos de hasta 144 kilómetros por hora, explicó el servicio meteorológico nacional. También se presentaron precipitaciones que superan los mil 200 milímetros en algunas zonas del país, además de riesgo de inundaciones y marejada.

El fenómeno meteorológico ha sido calificado como tormenta tropical severa de alta intensidad por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que ha declarado la alerta en la mitad del territorio nipon.

Tropical storm #Krosa approaching southern Japan. It’s a large storm in terms of the area it covers…notice how huge the ragged eye is. Landfall expected Wed/Thu local time near #Shikoku. Tomasz S pic.twitter.com/WTMF817qrS