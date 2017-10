Tienda de EU lanzó a la venta polémico disfraz del muro fronterizo para Halloween

E.U.- Como ya se acerca la temporada de esta celebración estadounidense, una empresa de disfraces aprovechó el tema y decidió crear un modelo inspirado en el discurso antiinmigrante del presidente de los Estados Unidos.

En esta ocasión, durante la semana Party City, la mega tienda de fiestas y disfraces, parece no haber aprendido la lección pues lanzó a la venta un disfraz inspirado en el “Muro Fronterizo”. El polémico vestuario, el cual de inmediato causó indignación entre los visitantes del portal de la reconocida tienda, constaba en una envoltura que simula una pared de ladrillo con la leyenda “The Wall” (El Muro) en toda la mitad del pecho.

Debido a esto, diversos usuarios de redes sociales lanzaron fuertes críticas hacia la compañía la cual aprovechó las posturas de odio y racismo promovidas por Trump, para vender su disfraz.

Tras un sinfín de protestas en contra de la tienda, Party City se vio obligado a cancelar la venta del polémico atuendo.

Sin embargo, Amazon todavía ofrece el producto, con la descripción del fabricante que alaga que es solo una sátira política en contra de la campaña de Donald Trump y no busca ofender a la gente.

Amazon o Party City no han ofrecido comentarios o declaraciones al respecto, informa Telemundo

If cultural appropriation on Halloween isn’t for you, here’s a directly racist costume straight from @PartyCity . pic.twitter.com/3CaA89o9lF

Really @PartyCity? A “Build The Wall” costume? This isn’t about being politically correct, it’s about being decent fucking human beings!!!!!

— United We Stand (@longliveliving_) 13 de octubre de 2017