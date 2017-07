“Tiempo para conversar sobre Corea del Norte se acabó”: Embajadora de EU en la ONU

Trump escribió en su cuenta de Twitter que se siente “muy decepcionado” por China, que no “hace nada” respecto a la crisis en la península coreana. [Agencias]

ESTADOS UNIDOS.- La embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas, Nikki Haley, indicó que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en caso en de Corea del Norte son débiles e indicó que el tiempo de hablar “se ha acabado”.

Para Haley, “una resolución adicional del Consejo de Seguridad que no aumente significativamente la presión internacional sobre Corea del Norte no tiene ningún valor” y “envía al dictador norcoreano el mensaje de que la comunidad internacional no está dispuesta a desafiarlo seriamente”.

Desde que empezó la gestión de Haley al frente de la diplomacia ante la ONU, su postura fue más agresiva, de hecho, amenazó con “anotar los nombres” de los aliados que no respaldaran las decisiones de la Unión Americana ante el Organismo internacional.

Este sábado, Trump escribió en su cuenta de Twitter que se siente “muy decepcionado” por China, que no “hace nada” respecto a la crisis en la península coreana. “No hacen nada por nosotros con Corea del Norte, solo hablan”, se quejó el presidente norteamericano. China respondió que EE.UU. no debe vincular el comercio bilateral con el asunto relativo al programa nuclear de Corea del Norte.