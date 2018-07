Tía de Demi Lovato envía mensaje sobre la salud de la cantante

E.U.-La tía de Demi Lovato, Kerissa Dunn, utilizó las redes sociales para informar sobre el estado de salud de la cantante, después de que fuera hospitalizada en Los Ángeles tras sufrir una presunta sobredosis de heroína.

Kerissa escribió: “Demi está despierta y receptiva -gracias a Dios-. Gracias por sus oraciones y por favor sigan rezando por su recuperación a corto y a largo plazo”.

TMZ también dio a conocer el audio de la llamada de emergencia, donde se puede escuchar que Lovato estaba inconsciente cuando llegaron los paramédicos a su domicilio. Mientras que fuentes policiales indicaron que la celebridad recibió una dosis de naloxona, una medicación de emergencia para casos de sobredosis de narcóticos.

El pasado 15 de marzo, Demi había festejado seis años de sobriedad, pero volvió a recaer en la adicción al alcohol y a las drogas, ella lo confesó en la canción Sober, lanzada en junio pasado en la que se puede escuchar: “Despiértame cuando las convulsiones hayan terminado. Y los fríos sudores desvanecido. Llámame cuando se acabe y yo misma haya reaparecido”. En las siguientes estrofas dice: “Mamá, lo siento, sobria ya no estoy más. Y papi, por favor perdóname por las bebidas derramadas en el suelo. Para los que nunca me dejaron, ya hemos ido por este camino antes. Lo siento mucho, sobria ya no estoy”.