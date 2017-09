Thor y Jane si rompieron, confirma Chris Hemsworth

Para Taika Waititi, director de la película, esto es un nuevo inicio en la franquicia, por lo que la relación entre Thor y Jane no afectará del todo a la trama. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- Los problemas del amor son un tema complejo, y los héroes del Universo Cinematográfico de Marvel no están exentos de ello.

Una de las sorpresas en la filmación de Thor: Ragnarok es la ausencia de Natalie Portman, quien interpretó a Jane Foster, el interés romántico de Thor en las primeras dos cintas en solitario del Hijo de Odín.

Chris Hemsworth, protagonista de Thor: Ragnarok, confirmó en entrevista a comicbook.com que Thor y Jane terminaron su relación, pero que aún había amor entre ellos.

“Tenemos respetables y divertidas ideas de cómo iba a terminar esa relación. Había un cariño y un amor completamente diferente, así que era otro, ya sabes, ‘¿Cómo podemos hacer que sea diferente de la anterior?”

El australiano señaló que a pesar de esta ruptura, el corazón de Thor encontrará consuelo en Valkyrie, interpretada por Tessa Thompson. “Es como si Thor estuviera conociendo a su héroe, y él está absolutamente enamorado de ella y por su historia, siendo Valkyrie y todo eso”.

“En Thor: Ragnarok de Marvel Studios, Thor está encerrado en otro lado del Universo sin su martillo y se encuentra a sí mismo en una carrera en contra del tiempo para volver a Asgard y parar el Ragnarok -la destrucción de su hogar al final de la civilización asgardiana- que se encuentra en manos de una poderosa amenaza, la despiadada Hela. Pero primero debe sobrevivir a una competición letal de gladiadores que le enfrentará a su aliado y compañero de Los Vengadores… ¡ElIncreíble Hulk!”

Thor: Ragnarok está dirigida por Taika Waititi y cuenta con el regreso de Chris Hemsworth como Thor y Tom Hiddleston como Loki. Junto a ellos estarán CateBlanchett, Idris Elba, Jeff Golblum, Tessa Thompson, Benedict Cumberbatch, KarlUrban, Mark Ruffalo y Anthony Hopkins.