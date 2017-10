Thor: Ragnarok presentará al primer personaje LBGT del MCU

CIUDAD DE MÉXICO.- Para bien o para mal, desde hace unos años Marvel ha emprendido una campaña de integración y diversidad para con sus obras más importantes, presentando personajes que se alejan del modelo tradicional, demostrando que en la actualidad hay una gran gama de géneros, razas, ideologías y afiliaciones que merecen ser tomadas en cuenta.

Thor: Ragnarok no va a ser la excepción a esta regla no escrita; pues presentará al primer personaje principal LBGT del MCU.

Antes de que las fans del yaoi comiencen a soñar; no, no estamos hablando de Loki o el propio Thor, sino de alguien que ya se había puesto debajo del reflector por una polémica entre los fans. Hablamos de Valquiria, quien se identifica como bisexual.

La propia Tessa Thompson, quien interpreta a la guerrera, dio el dato a través de Twitter, para responder, una vez más, acerca del malestar que les causa a algunos que no se conserve el traje y raza de Valquiria en el cine.

She’s bi. And yes, she cares very little about what men think of her. What a joy to play! https://t.co/d0LZKTHCfL

— Tessa Thompson (@TessaThompson_x) October 21, 2017