Thibaut Courtois supera a Guillermo Ochoa como el Mejor Portero del Mundial

RUSIA.- Thibaut Courtois, arquero de la Selección de Bélgica, fue galardonado con el Guante de Oro, premio que la FIFA otorga al Mejor Portero del certamen, superando al mexicano Guillermo Ochoa y al danés Kasper Schmeichel.

Y es que los número del guardameta belga son excepcionales, pues según datos de la pagina oficial de la FIFA, Courtois solo recibió seis goles en siete partidos. Jugó 630 minutos en los que realizó un total de 27 atajadas para un porcentaje de 81.8 por ciento, superando al 80.6 por ciento del mexicano, que en total logró 25 atajadas en cuatro partidos.

“¡Uno de los mayores honores individuales que se puede recibir como arquero! Muy orgulloso de esto #1”, escribió el arquero belga en su cuenta de Twitter.

One of the biggest individual honors you can get as a goalkeeper! So proud of this! #1 #REDTOGETHER 😍💯 https://t.co/kN5ewrDfRq

— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) July 15, 2018