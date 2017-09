The Who y Guns N’Roses, plato fuerte del ‘Rock in Río’

El festival, que esta noche espera a unas 100 mil personas, se estrenó el pasado día 15 y cerrará sus puertas este domingo con Red Hot Chili Peppers. / [AP]

AP

La banda británica, con solo dos de sus miembros originales, se presentará como telonero de la banda de Axl Rose por primera vez