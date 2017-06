¡The Killers dan show sorpresa en Glastonbury 2017!

GLASTONBURY.-Como les hemos reportado oportunamente, este fin de semana se está llevando a cabo en Inglaterra el festival Glastonbury, uno de los eventos musicales más importantes del planeta donde ya les presentamos lo mejor del viernes y el sábado, pero ahora les reportamos que The Killers sorprendieron a todos en Glasto.

La banda de Las Vegas no estaba anunciada en el cartel, pero ofreció un show sorpresa este domingo en el escenario John Peel, presentándose por tercera vez en Glastonbury, luego de que lo hicieran por primera vez en el 2004, y en el 2007 fueran uno de los headliners del cartel.

En su set, The Killers se echaron puros clásicos, entre los que destacaron “Mr Brightside”, “Somebody Told Me” y “Smile Like You Mean It”, además de tocar su más reciente sencillo titulado “The Man”, que vendrá en el nuevo disco que la banda planea lanzar este año. Pero mejor chequen algunos videos de cómo se puso este show sorpresa de The Killers en Glastonbury 2017.

