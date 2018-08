‘The Big Bang Theory’ terminará en 2019 con la 12ª temporada

E.U.-La duodécima temporada de ‘The Big Bang Theory’ será la última de la exitosa comedia de televisión, después del anuncio que ha realizado Warner Bros este miércoles junto a CBS y el productor Chuck Lorre. Pondrán fin a una andadura que iniciaron allá por 2007 y en la que han vivido casi 300 episodios.

“Estamos eternamente agradecidos a nuestros seguidores por el apoyo a The Big Bang Theory durante estas 12 temporadas. Nosotros, junto con el reparto, guionistas y equipo, apreciamos enormemente el éxito de la serie y pretendemos ofrecer una temporada final y un capítulo final que lleve a The Big Bang Theory a un épico y creativo final”, han explicado en el comunicado.

La nueva temporada verá la luz el 24 de septiembre, curiosamente la misma fecha que la del primer episodio, y se prolongará hasta mayo de 2019 donde definitivamente los fans tendrán que despedirse de algunos de sus personajes favoritos. Sheldon, Penny, Leonard, Howard o Rajesh, han sido los protagonistas de una de las series más populares y exitosas de la pequeña pantalla.

La mencionada serie ha sido un trampolín para algunos de los actores. Jim Parsons, que da vida a Sheldon Cooper, logró alzarse con un Globo de Oro y cuatro premios Emmy a mejor actor de una serie de comedia. Pero también Kaley Cuoco o Johnny Galecki han visto un crecimiento exponencial en sus carreras desde que aceptaron sus respectivos guiones.

