‘The Big Bang Theory’ cumple 10 años: así han cambiado sus personajes

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy hace 10 años, The Big Bang Theory emitía su primer capítulo en la cadena estadounidense CBS. Ahora, a punto de comenzar su 11ª temporada (y con la entrega número 12 ya asegurada), la comedia protagonizada por un grupo de amigos científicos sigue siendo una de las series más populares y sus actores están entre los mejor pagados de la televisión desde hace varios años —en la temporada 10, los cinco protagonistas ganaron unos 900.000 dólares por capítulo—. Esta semana arrancará El joven Sheldon (The Young Sheldon), serie derivada que estará centrada en la adolescencia del personaje interpretado por Jim Parsons. Las cosas han cambiado mucho tanto delante como detrás de las cámaras para los protagonistas de The Big Bang Theory. Así eran cuando los conocimos hace 10 años y así son ahora (cuidado, spoilers de la temporada 10ª).

– Sheldon Cooper (Jim Parsons)

A este doctor en física teórica lo conocimos como un genio con serios problemas para desarrollar habilidades sociales. En la primera temporada, era despedido de su trabajo, lo que minaba su confianza en sí mismo. Más adelante, empieza a colaborar con Leonard y a estudiar la materia negra. Además, conocer a Amy hace que empiece a desarrollar habilidades sociales que antes no había afrontado y descubrir el amor. En la décima temporada, la pareja ha probado a compartir piso. El capítulo final de temporada dejó a los espectadores pendientes del futuro de la pareja.

– Leonard (Johnny Galecki)

El compañero de piso de Sheldon es Leonard, doctor en física experimental que no ha corrido mucha suerte con las mujeres. Desde el principio, Leonard se fija en su nueva vecina, Penny, una actriz aparentemente fuera de su alcance. Sin embargo, y aunque decidirán comenzar una relación, sufrirán baches varios por los problemas de compromiso de ella. Tras una breve ruptura, la pareja regresa en la temporada 7 y se casan en Las Vegas, boda que repetirán más adelante con sus amigos y familiares.

– Penny (Kaley Cuoco)

Cuando la conocemos, Penny es una aspirante a actriz que trabaja como camarera mientras espera una oportunidad. La nueva vecina de rellano de Sheldon y Leonard terminará fijándose en este segundo precisamente por ser lo opuesto a los hombres con los que ha salido hasta entonces. Poco a poco irá encontrando papeles en pequeñas películas, obras y anuncios. Sin embargo, no es lo que soñaba y terminará cambiando de tercio y aprovechando la oportunidad que le brinda su amiga Bernadette para trabajar como representante farmacéutica.

– Howard Wolowitz (Simon Helberg)

Ingeniero aeroespacial, Howard es uno de los mejores amigos de Sheldon y Leonard. Su historial con las mujeres no es muy brillante a pesar de intentarlo con entusiasmo. Cuando Leonard empieza a salir con Penny, Leonard intentará emparejarlo con una de las amigas de Penny, Bernadette. En la quinta temporada, Howard y Bernadette se casan. Para la décima temporada, ya son incluso padres de una niña, Hallie.

– Rajesh Ramayan (Kunal Nayyar)

Este atrofísico es uno de los mejores amigos de Howard. Durante las primeras temporadas le oímos hablar poco por la ansiedad que sufre ante las relaciones sociales, sobre todo cuando tiene que hablar con una mujer que no es de su familia. Sin embargo, el alcohol hace que se le suelte la lengua. Poco a poco supera esos problemas y empieza a tener citas con mujeres, hasta el punto de encontrarse en medio de un triángulo amoroso. Tras la mudanza de Sheldon con Amy, Raj se da cuenta de que no se puede permitir vivir solo y se traslada con Leonard y Penny.

– Bernadette (Melissa Rauch)

Conocimos a Bernadette como la camarera y compañera de trabajo de Penny que estudiaba su doctorado en microbiología. Sus amigos acuerdan una cita a ciegas entre Howard y Bernadette. Finalmente consigue su doctorado y un trabajo en una compañía farmacéutica. Tras la repentina muerte de la madre de Howard (por el fallecimiento de la actriz que le ponía voz, Bernadette cambia de idea respecto a no tener hijos y tendrá a Hallie junto a Howard.

– Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik)

En la tercera temporada, Howard y Raj crean un perfil para Sheldon en una web de citas online. Así entrará en acción Amy, que, como Sheldon, desconfía de la efectividad de este tipo de servicios. Sin embargo, conectan. Y el que fue un personaje puntual y que solo iba a aparecer en algún episodio suelto terminó convirtiéndose en uno de los personajes regulares de la serie. En la décima temporada, ofrecen a Amy una beca en Princeton. Además, y para complicar más las cosas, una antigua admiradora de Sheldon, Ramona, reaparece mientras Amy está en Princeton.

