Terrorista de Las Vegas pagó viaje y casa a pareja antes de planear ataque

E.U.- La novia del terrorista responsable de la muerte de 59 personas en un concierto al aire libre en Las Vegas ofreció su primera declaración a los medios luego de regresar de su viaje a Filipinas, para cooperar con las autoridades locales y federales en los posibles motivos de Stephen Paddock para atentar contra una multitud de civiles la noche del domingo.

En una declaración a la prensa leída por su abogado, Marilou Danley, de 62 años de edad, externó sus condolencias a las víctimas del ataque armado de quien fuera su novio y con quien planeaba “un retiro en paz”. En su carta, la mujer afirmó que en ningún momento Paddock dio muestras de un comportamiento violento o de estar planeando un acto de ese impacto.

“Estoy devastada y mis oraciones van con las víctimas y sus familias. Conocí a Stephen como un hombre callado y cariñoso. Lo amaba y esperaba un futuro tranquilo con él. Nunca me dijo algo que me advirtiera de que una cosa horrible como ésta podría pasar”.

En su misiva, Danley asegura que la única sospecha que le generó en días recientes su vínculo con el asesino es que hace 2 semanas Paddock le dijo que había encontrado un boleto barato para que visitara a su familia en Filipinas, su país natal. Ya en ese destino, Danley confirmó que el tirador le envió dinero para “comprar una casa”, que según recibos de sus cuentas recuperados por autoridades se exhibe una transacción por 100 mil dólares.

“Me emocionó la idea de ir a casa y ver a mis amigos a familia. Ya ahí me envió dinero y me dijo que era para comprar una casa para mí y mi familia. Estaba agradecida, pero honestamente me preocupé de que el viaje y el dinero era una forma de romper conmigo. Nunca se me ocurrió que pudiera tratarse de esto”, señaló la mujer de 62 años, que ya respondió a los interrogatorios del FBI y de la Policía de Las Vegas.