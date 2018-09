Terminará decreto en marzo

NUEVO LAREDO, TAM.- En marzo de 2019 terminará la vigencia del decreto para la importación definitiva de autos usados americanos; se trata del decreto publicado desde el 1 de julio de 2011 y que ha sido modificado cada año.

Pero desde que se endurecieron los trámites y se elevaron los precios, las importaciones se encuentran en su nivel más bajo en 10 años porque en 2015 por la Aduana de Nuevo Laredo se autorizaron 18 mil 410 importaciones definitivas, mientras en 2014 fueron 62 mil 900 vehículos importados.

De enero a febrero de 2018 por la aduana de Nuevo Laredo fueron importados 2 mil 213 vehículos usados americanos, mientras en 2017 durante el mismo periodo de tiempo se importaron mil 759 vehículos, pero se han importado más vehículos usados americanos por las aduanas Ciudad Juárez y Tijuana, y en tercer lugar se ubica Nuevo Laredo, conforme a los datos oficiales reportados por la Comisión de Vehículos de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) sobre los primeros meses de 2018.

Por Nuevo Laredo, durante el mes de abril la cantidad de importaciones definitivas fue de mil 151 operaciones, el mayor hasta ahora, y en total durante los primeros cuatro meses de 2018 se contabilizaron 4 mil 444 vehículos importados.

Por la aduana de Ciudad Juárez se han importado 13 mil 893 vehículos de enero al mes de abril y es la aduana con mayor número de importaciones, y le sigue la aduana de Tijuana con 8 mil 665 importaciones, después Nuevo Laredo con 4 mil 444 y Mexicali con 4 mil vehículos importados.

Los requisitos del decreto piden la presentación del certificado de origen, que las unidades cumplan con ciertas condiciones físico-mecánicas y estándares de emisiones contaminantes, además de que no estén involucradas en procesos legales, no sean robadas o no hayan sido utilizadas para cometer un acto ilícito.

La prórroga autorizada para el decreto es a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019; se trata del decreto publicado el 1 de julio de 2011 y que ha sido modificado mediante diferentes publicaciones en el Diario Oficial de la Federación en fechas como el 31 de enero de 2013, 30 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2014, 31 de diciembre de 2015 y 26 de diciembre de 2016, y en diciembre de 2017.

En las aduanas de la frontera norte sigue restringida la importación de autos “salvage” porque se considera que fueron usados para delinquir o que su vida realmente útil ha terminado, sin embargo, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) pide medidas más estrictas que regulen el paso de los autos usados originarios de Estados Unidos, sobre todo los salvage, porque se ha incrementado su importación en más del 20 por ciento, frenan la economía mexicana y pueden ser peligrosos.

La AMIA afirma que el aumento de la importación de coches usados en los últimos meses es porque se comercializan automotores procedentes de las subastas organizadas en Estados Unidos.