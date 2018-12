Terminan maestría 30 médicos de la Secretaría de Salud

NUEVO LAREDO, TAM.- Ayer viernes 30 médicos de la Secretaría de Salud culminaron su maestría en Salud Pública, con esto la población es quien sale ganando ya que habrá más personal médico, mejor atención, donde su principal y objetivo será la prevención.

Al respecto, el doctor, Jorge Sebastián Hernández, coordinador de Proyecto de Salud de Tamaulipas, mencionó que los nuevos médicos deberán crear estrategias para que la ciudadanía se interese por su salud y no terminen en un segundo nivel de atención.

“Lo que tenemos que ver es porqué la población no se cuida, si saben que tienen antecedentes diabéticos y de cáncer, es ahí donde deben de trabajar los recién egresados, les espera una árdua labor en cuanto a orientar, prevenir y curar a quien lo necesite”, dijo.

Destacó que los proyectos se estarán impartiendo a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, donde se tiene como meta profesionalizar al personal de salud en esta área.

Añadió que como primera fase se crearán estrategias que impacten en la eficiencia, ya que los programas son buenos, pero no hay avances, por lo que hay situaciones que se tienen que mejorar para alcanzar mayores coberturas.

Precisó quees un trabajo continuo, y con esta maestría buscan dejar el modelo corporativo para irse a lo preventivo, política que por ningún motivo debe dejarse fuera, porque esa es la base para una buena atención.

Señaló que se busca despertar conciencia entre la población para que cuide su salud, y no espere para hacerlo cuando ya tiene las complicaciones, ejemplificar los casos de los familiares con diabetes, pues saben que pueden desarrollar la enfermedad.

“Lo grave es que no se cuidan, no acuden al médico hasta que ya tienen problemas serios, el propósito es que acudan a sus revisiones periódicas con su médico, y no tengan que ir a segundo nivel para controlar su enfermedad, y más cuando esté muy avanzada”, concluyó.