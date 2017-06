Terminan estudios de prepa 173 alumnos del Cobat 23

NUEVO LAREDO TAM.- Después de tres años de estudio, ayer Perla García Martínez terminó su bachillerato, ahora la Universidad Autónoma de Tamaulipas la espera para ingresar y empezar a estudiar la licenciatura en derecho.

Fue alrededor de las 10:00 de la mañana, cuando inició la ceremonia de graduación de los 173 alumnos que integraron la generación número 15, entre ellos se encontraba Perla en espera de dar contestación al último pase de lista.

“Ahora me siento muy contenta, a mis 18 terminé la preparatoria, de los 80 que entramos solo quedamos 50.Solo una vez si me quise salir y dejar de estudiar porque se me hacía muy difícil las matemáticas que tenía, pero solo fue cuestión de ponerme a estudiar”, declaró.