Terminan el desarrollo de Ultra Street Fighter II para Nintendo Switch

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los juegos que más llamó la atención de la presentación de Nintendo Switch, fue Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, una nueva versión del clásico juego de peleas de los 90. Si estás pacientemente esperando su lanzamiento, te alegrará saber que Capcom ya concluyó su desarrollo.

Yoshinori Ono, productor de Street Fighter, fue el responsable de compartir esta noticia por medio de su cuenta de Twitter. Ahí, el creativo únicamente señaló que concluyeron el desarrollo de Ultra Street Fighter II: The Final Challengers para Nintendo Switch y compartió su página de producto.

Lo anterior significa que Ultra Street Fighter II: The Final Challengers está listo para ser producido masivamente y distribuido en tiendas. De esta forma, todo parece indicar que no habrá nada que evite que haga su debut el 26 de mayo.

Como sabes, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, es una versión actualizada de Super Street Fighter II Turbo, la cual cuenta con varias mejoras, como gráficos en alta definición, 2 personajes nuevos y una modalidad en primera persona llamada Way of the Hado. Según información oficial de Capcom, este título estará disponible a cambio de $39.99 USD en formato físico y digital.



Fuente: LevelUp