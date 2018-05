Termina el histórico enfrentamiento entre Katy Perry y Taylor Swift

L.A.-Uno de los enfrentamientos más famosos de la historia musical reciente acaba de llegar a su fin. En 2012, Katy Perry y Taylor Swift pasaron de ser unas ‘bff’ que compartían una sana rivalidad en las listas de éxitos a enemigas declaradas en el plano personal, un enfrentamiento que se alimentó con indirectas a través de las redes sociales y de sus respectivos singles durante cinco años mientras la prensa documentaba cada nueva entrega.

El primer motivo de distanciamiento entre las dos artistas surgió cuando la intérprete de ‘California Gurls’ inició una relación sentimental con John Mayer, uno de los exnovios de la de Nashville, pero el punto de ruptura se habría producido después de que Katy tratara supuestamente de arrebatarle a su competidora a tres de los integrantes de su cuerpo de bailarines poco antes de un importante concierto. La respuesta de Taylor no se hizo esperar y llegó en forma del tema ‘Bad Blood’, que podría traducirse como ‘mal onda’ y que iba dedicado a una “estrella del pop” cuya identidad nunca quiso revelar. Tampoco hacía falta.

Tras lanzar su propio contraataque en forma de la canción ‘Swish Swish’ en su último disco, Katy reconocía hace unos meses estar cansada de esa guerra fría que se alargaba ya demasiado tiempo, aunque insistía en que debía ser la de Nashville quien diera el primer paso hacia una reconciliación. Pues bien, parece que la estrella ha cambiado de idea, ya que de cara al primer concierto de la nueva gira de Taylor Swift le ha hecho llegar un obsequio cargado de simbolismo: una caja con una rama de olivo y una carta escrita de su puño y letra.

Su antigua amiga ha querido agradecer este detalle compartiendo un video en sus redes sociales en el que reconoce haberse emocionado: “Acabo de llegar a mi camerino y me he encontrado una rama de olivo auténtica. Esto significa mucho para mí”, asegura Taylor Swift en la grabación compartida en su Instagram Stories junto al mensaje “Gracias, Katy”, acompañado de dos corazones.

Taylor Swift post this on her instagram story and seem’s like Katy send her a letter 👀

“Hey old friend – I’ve been doing some thinking on past miscommunications and feelings between us and wanted to clear the air…” pic.twitter.com/jSQd7tnbj4

