Tenista ‘obliga’ a espectador a jugar contra ella en Wimbledon

CIUDAD DE MÉXICO.- Un aficionado desde las gradas gritaba e ‘instruía’ a quien fuera la número uno del mundo en tenis, Kim Clijsters. El hombre, identificado como Chris Quinn, le indicaba dónde colocar su servicio durante el partido informal entre Clijsters y Rennae Stubbs contra Conchita Martínez y Andrea Jaeger.

Clijsters y su compañera australiana de dobles iban ganando un set y en el segundo el marcador estaba 4-4.

La tenista belga hablaba con Stubbs sobre si su siguiente servicio debía colocarse “en el ancho o en el centro”, cuando Quinn gritó desde las gradas para que Clijsters enviara su siguiente servicio “al cuerpo”.

Repentinamente Clijsters hizo señas al aficionado irlandés que se encontraba en las gradas y le dio la oportunidad de respaldar sus palabras.

Pero para darle más elementos al simpático e improvisado momento, Clijsters se aseguró de que Quinn no violara la estricta regla que obliga a usar ropa blanca a los participantes de Wimbledon, y buscó una falda de repuesto, que por supuesto era claramente pequeña para el aficionado.

“Esto no va a funcionar”, dijo el comentarista. “Las rodillas no van a aguantar.”

Sin embargo, la anécdota no quedó ahí. Chris Quinn se pronunció en Twitter y recibió respuesta de la tenista belga.

Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW.

— chris (@chrisquinnirl) July 15, 2017