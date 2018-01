Tenemos que unirnos como país: Donovan

VILLAHERMOSA, TABASCO.- Con persistencia en los ideales por conseguir tu sueño, encuentras las motivaciones necesarias para cristalizarlos, con apenas 18 años recién cumplidos mañana empieza su participación en el concurso internacional Four Continents Figure Skating Championships, en Taipei, China, el representante de México y único de latinoamérica, dejando todo en la pista de hielo para conquistar su entrada a los Juegos Olímpicos de Pekín, como dice Donovan Carrillo.

Del 22 al 27 de enero, la joven promesa mexicana participará en el concurso internacional Four Continents Figure Skating Championships, en la categoría Senior de patinaje individual masculino, interpretando una pieza con la cación de jazz ‘Capone’, además con la actualización de la rutina que lo destacó en los medios y redes sociales cuando interpretó en Yokohama, Japón, con la canción de Juan Gabriel ‘Hasta que te conocí’

“Es mi todo esta rutina, ha sido mi canción favorita –‘Hasta que te conocí’- que he patinado a lo largo de mi carrera deportiva; para mí ésta rutina significa demasiado, me recuerda a mi mamá, a mi abuelita, porque siempre nos ponían música de Juan Gabriel, es algo con lo que crecí, entonces siempre cuando la escucho, la patino, vienen a mi memoria todo esos recuerdos que me motivan hacer las cosas bien”, revela el joven talento originario de Jalisco, en primicia para Líder Informativo.

Con diez años de trayectoria en el patinaje artístico sobre hielo, iniciando una larga lista de éxitos desde sus ocho años de edad, Donovan saltó a la fama en las redes sociales con la interpretación de la pieza de ‘Hasta que te conocí’ una carrera que se caracteriza por sacrificios, entrenamiento diario de seis horas, para alcanzar su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos en 2022.

En la lejanía que producen las redes sociales no se percibe que para alcanzar su sueño, lo está forjando de sacrificios por el escaso apoyo que recibe de instituciones o marcas comerciales, así que el joven con apenas 18 años toma las riendas de su propio destino para conseguir el dinero necesario para conseguir ser el primer mexicano en su disciplina que representará al país en unos juegos olímpicos.

“Actualmente no cuento con apoyo de patrocinadores que me puedan ayudar para que siga adelante, entonces sí me gustaría y he estado tocando muchas puertas para buscar patrocinios, pero la verdad es algo complicado; es algo triste porque siento que es un deporte muy bello, que no se ve en las televisiones. Como tú sabes el patinaje es un deporte algo costoso, gracias a que he estado dando clases, han salido las cosas; pero uno de mis mayores miedos es que ¿Qué va a pasar cuando no sea suficiente?”, comenta Donovan Carrillo.