Templos deben registrarse ante el SAT

NUEVO LAREDO, TAM.- Aproximadamente en Nuevo Laredo existen un poco más de 300 iglesias o templos cristianos, de los cuales el 70% están debidamente registrados ante Hacienda y tienen su documentación en regla.

El 30% restante están en proceso de obtener su alta ante la autoridad hacendaria, esto sin precisar todas aquellas pequeñas congregaciones, que pudieran formarse solo para el lucro de los pastores, con las creencias de su congregación, desconociéndose el número de templos que existen de forma irregular.

“Nosotros tuvimos que entrar en un proceso de regularización, para poder estar bien y sometidos a la autoridad, iniciando por el acta constitutiva y una mesa directiva, dándonos de alta en hacienda, que es lo que nos piden para poder predicar, y es lo que todas las iglesias deben hacer”, explicó José Ángel González Estrada pastor y Ministro por la gracias de Dios, y Presidente de la Asociación Barrios para Cristo Nuevo Laredo.

Al no ser solamente una iglesia, y tener asociado el centro de apoyo Barrios para Cristo, se tuvieron que hacer otra serie de altas ante el gobierno del Estado y Gobierno Federal, y de esta forma poder tener acceso a diferentes programas para ayudar a gente de bajos recursos y con adicciones.

“Sólo pedimos y les hacemos saber a los hermanos, que chequen bien, que esos pastores con los que se congregan, sean realmente personas o pastores, temerosos de Dios, ellos deben darse cuenta cuando se está lucrando o no, ya que si el pastor no tiene un trabajo, por medio de una mesa directiva se asigna un sueldo, y nada más que si sale de los diezmos pero no se debe ningún pastor autorizar por sí mismos una ganancia”, finalizó.