Telegram por fin tendrá llamadas de voz

CIUDAD DE MÉXICO.- Telegram es uno de los mensajeros favoritos de muchas personas que no confían al 100% en WhatsApp, o que simplemente les parece más útil.

Sin embargo, tenía una desventaja: no contaba con llamadas de voz… aunque esto dejará de ser un problema muy pronto.

Según el CEO de Telegram, Pavel Durov, sí están pensando en añadir llamadas en un futuro próximo. Esto lo dijo en respuesta al tweet de un usuario de la app: “Hola @durov me encanta tu app, es genial y cool. Me pregunto si añadirán llamadas de audio en la aplicación y alguna forma de cambiar de tema y etc”.

Ante este cuestionamiento, Durov respondió lo que seguramente muchos querían escuchar: “Hey. Gracias. Lo haremos”. Este tweet tan breve habla más sobre el futuro de Telegram de lo que crees, pues confirma que hay motivos certeros para esperar las llamadas de voz.

@adinhorman9 Hey there. Thanks. We will.

— Pavel Durov (@durov) 13 de enero de 2017