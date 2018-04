Tecolotes Igualan Serie

Los fronterizos lograron igualar la serie gracias a cuadrangular solitario de Balbino Fuenmayor en la entrada número once

NUEVO LAREDO, TAM.- Los Tecolotes de los Dos Laredos lograron igualar la serie gracias a cuadrangular solitario de Balbino Fuenmayor en la entrada número once, y así lograran cortar la racha de cinco partidos sin conocer la victoria. Un gran juego el que se observó en el Estadio Nuevo Laredo, ambos abridores, Terance Marin y Kelvin Marte lanzaron de gran forma pero se fueron sin decisión.

Los fronterizos por segundo día empezaban ganando el encuentro, esta ocasión con par de carreras en la primera entrada, iniciaba con Enrique Osorio quien daba imparable, Iván Bellazetín se embasaba con doblete, J.C Thompson era golpeado y Balbino Fuenmayor conectaba rodado con lo que Osorio anotaba, Thompson era puesto out en segunda. Posteriormente Carlos Muñoz llegaba a primera en bola ocupada, Bellazetin anotaba, Balbino era puesto out en segunda y Juan Martinez era retirado con out de tercera a primera, con lo que finalizaba la entrada.

La novena del sarape se metía al juego en la cuarta entrada, recibiendo al dominicano Alex Valdez, quien llegaba hasta la segunda en error del parador en corto Alex Rivero.Rainel Rosario era puesto out con rodado dentro del cuadro, avanzaba a tercera el corredor, después Diory Hernández era out forzado en primera, y en la jugada Valdez anotaba para acercarse al marcador.

Para el octavo rollo llegaría Engel Beltré quien conectaba sencillo, luego se robaría la segunda y en error del receptor Alan Espinoza llega a tercera, posteriormente ya con un out Rosario se sacrifica en elevado para igualar el encuentro.

Finalmente en la entrada número once y con un out en la pizarra vendría el turno del venezolano Balbino Fuenmayor, quien no había pegado de hit en el encuentro, hasta que en el segundo lanzamiento de Marco Camarena, el ofensivo de los tecolotes se encargó de mandar la bola atrás del jardín izquierdo con lo que dejaban en el terreno a los Saraperos de Saltillo y así igualar la serie.

El pitcher derrotado fue Marco Camarena y la victoria para Tony Guerra.

Mañana el tercer juego se realizará en el Uni-Trade Stadium, siendo Alexis Candelario el probable abridor de los fronterizos, mientras que los verdes mandarán Raúl Carrillo, en lo que será la noche de Selena, además de thirsty thursday, es decir cerveza a un dolar.

Lanzadores Saraperos

Kelvin Marte 6.0IP 6H 2C

Luis de Luna 1.0IP 0H 0C

Luis Daniel 1.0IP 1H 0C

Santiago Gutierrez 1.0IP 0H 0C

Esteban Haro 1.0IP 1H 0C

Marco Camarena 0.1 1H 1C

Lanzadores Tecolotes

Terance Marin 7.0IP 3H 1C

Jeff Ibarra 0.1IP 1H 1C

Alejandro Arteaga 0.2IP 0H 0C

Juan Paniagua 1.0IP 0H 0C

Tony Guerra 2.0IP 4H 0C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C H E

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 8 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 5