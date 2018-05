Tecolotes Dos Laredos en la recta final del primer campeonato

Sobre el reto que tiene en estos momentos, el manager emplumado comentó “Yo sabía desde que me contrataron sería un reto, no tenían el mejor record en la división y todo en la vida es un reto,se trata de eso, y bueno cuando vi el roster me di cuenta que hay peloteros de calidad y que se puede sacar buenos resultados, uno no se puede deseperar, entendemos que ya está por terminar esta temporada pero queda una todavía, por lo que buscamos cerrar de buena forma para el siguiente torneo tener un mejor desempeño”

Al final Félix Fermín mandó un mensaje a la #TecosNation “Entiendo como se siente el aficionado, pero no se desesperen, el equipo puede dar un giro en cuaquier momento, ojalá sea desde hoy, pero insisto, hay peloteros con muchas condiciones y tengo plena confianza que harán su trabajo para el bien de nuestro equipo”

Los Tecolotes abrirán serie en Nuevo Laredo esté próximo martes, donde recibirán a los Generales de Durango en el Estadio Nuevo Laredo a partir de las 7PM, siendo el debút del timonel dominicano en casa.