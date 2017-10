Técnico de “Tri” sub 17 señala que fue un fracaso personal el Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- Mario Arteaga, técnico de la selección mexicana de futbol sub 17, señaló que fue un fracaso personal el papel que tuvo su equipo en la Copa del Mundo de la categoría India 2017, al considerar que le falló a la gente que confió en él.

En conferencia de prensa en la Terminal 2 del AICM, el estratega comentó que incumplió con las expectativas de que este plantel viviera esa experiencia de cubrir toda la ruta de una justa mundialista.

“En lo personal no cumplí, en lo grupal no es el hecho de no ser campeones, es el hecho de no jugar los siete partidos que nos ofrecía el Mundial, pero sin duda es una base de carrera lo que al final nos deja ese sabor amargo que no cumplieron con esos partidos”, indicó.