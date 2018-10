Taylor Swift y Cardi B listas para los American Music Awards

CIUDAD DE MÉXICO.- Taylor Swift está viviendo una gran semana: primero rompió su silencio político el domingo y ahora dará su primera actuación en tres años en una ceremonia de premios, en los American Music Awards.

La estrella pop inaugurará el jueves por la noche la gala en el Teatro Microsoft en Los Ángeles, que se transmitirá en vivo por la cadena ABC a las 8 p.m. hora del este (0100 GMT). También se presentarán Cardi B con Bad Bunny y J Balvin, Mariah Carey, Carrie Underwood, twenty one pilots y Jennifer López. El espectáculo incluirá además un homenaje a Aretha Franklin, quien murió el pasado agosto.

Balvin se medirá por el premio al artista latino favorito con otros dos astros del reggaetón: Daddy Yankee y Ozuna. Swift está nominada al máximo honor, artista del año, junto con Ed Sheeran, Imagine Dragons, Post Malone y Drake.

Drake y Cardi B cuentan encabezan la lista de nominados con ocho postulaciones cada uno. Gracias a sus respectivos éxitos en las listas de pop y rap, ambos figuran en distintas categorías de pop/rock y rap/hip hop.

Drake compite por los premios al artista masculino favorito, álbum favorito y canción favorita por “God’s Plan”. Su álbum “Scorpion” fue el más vendido del año y le mereció tres No. 1 en la lista Hot 100 de Billboard.

La colaboración de Cardi B con Bruno Mars, el remix de “Finesse”, recibió dos menciones y la rapera además compite por los premios a artista social favorita y video musical favorito, entre otros. Su disco “Invasion of Privacy” sorpresivamente no fue incluido en la categoría de álbum favorito de rap/hip hop.

El rapero y cantante XXXTentacion, un gigante del streaming asesinado en junio, fue nominado a artista nuevo del año y álbum favorito de soul/R&B por su debut de 2017, “17”. Este mes ganó el premio al mejor artista nuevo en los BET de hip hop.

Sheeran y Malone, quienes actuarán junto a Ty Dolla $ign, cuentan con seis nominaciones cada cual.

Entre otros intérpretes estarán Shawn Mendes con Zedd, Camila Cabello, Ciara con Missy Elliott, Ella Mai, Panic! at the Disco, Dua Lipa y Benny Blanco con Halsey y Khalid.

La Reina del Soul será recordada con una actuación de Gladys Knight, Ledisi, Mary Mary, Donnie McClurkin y CeCe Winans. Las artistas exaltarán las raíces góspel de Franklin y su emblemático álbum “Amazing Grace”.

La actriz de “black-ish” Tracee Ellis Ross será la anfitriona de los AMAs, cuyos ganadores son elegidos por votación de los fans. Los presentadores incluyen a Tyra Banks, Chloe x Halle, Macaulay Culkin, Sara Gilbert, Heidi Klum, Lenny Kravitz, John Stamos, Amandla Stenberg, The Chainsmokers y Rami Malek.

ESTOS SON LOS NOMINADOS A LOS AMERICAN MUSIC AWARDS 2018:

Artista del año

Drake

Imagine Dragons

Post Malone

Ed Sheeran

Taylor Swift

Nuevo artista del año

Camila Cabello

Cardi B

Khalid

Dua Lipa

XXXTentacion

Colaboración del año

Camila Cabello “Havana (feat. Young Thug)”

Post Malone, “Rock Star (feat. 21 Savage)”

Bruno Mars and Cardi B, “Finesse”

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, “Meant to Be”

Zedd, Maren Morris and Grey, “The Middle”

Video musical favorito

Camila Cabello “Havana (feat. Young Thug)”

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake, “God’s Plan”

Tour del año

Beyoncé and Jay-Z

Bruno Mars

Ed Sheeran

Taylor Swift

U2

Soundtrack favorito

Black Panther

The Greatest Showman

The Fate of the Furious

Artista masculino – Pop/Rock

Drake

Post Malone

Ed Sheeran

Artista femenina – Pop/Rock

Camila Cabello

Cardi B

Taylor Swift

Dúo o grupo – Pop/Rock

Imagine Dragons

Maroon 5

Migos

Álbum favorito – Pop/Rock

​Drake, Scorpion

Ed Sheeran, Divide

Taylor Swift, Reputation

Canción favorita – Pop/Rock

Camila Cabello “Havana (feat. Young Thug)”

Drake, “God’s Plan”

Ed Sheeran, “Perfect”

Artista masculino favorito – Country

Kane Brown

Luke Bryan

Thomas Rhett

Artista femenina favorita – Country

Kelsea Ballerini

Maren Morris

Carrie Underwood

Dúo o grupo favorito – Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Lanco

Álbum favorito – Country

Kane Brown, Kane Brown

Luke Combs, This One’s for You

Thomas Rhett, Life Changes

Canción favorita – Country

​Kane Brown, “Heaven”

Dan + Shay, “Tequila”

Bebe Rexha and Florida Georgia Line, “Meant to Be”

Artista favorito – Rap/Hip-Hop

Cardi B

Drake

Post Malone

Álbum favorito – Rap/Hip-Hop

Drake, Scorpio

Lil Uzi Ver, Luv Is Rage 2

Post Malone, Beerbongs + Bentleys

Canción favorita – Rap/Hip-Hop

Cardi B, “Bodak Yellow (Money Moves)”

Drake, “God’s Plan”

Post Malone, “Rock Star (feat. 21 Savage)”

Artista masculino – Soul/R&B

Khalid

Bruno Mars

The Weeknd

Artista femenina – Soul/R&B

Ella Mai

Rihanna

SZA

Álbum favorito – Soul/R&B

Khalid, American Teen

SZA, CTRL

XXXTentacion, 17

Canción favorita – Soul/R&B

Khalid, “Young Dumb & Broke”

Ella Mai, “Boo’d Up”

Bruno Mars and Cardi B, “Finesse”

Artista favorito – Alternative Rock

Imagine Dragons

Panic! at the Disco

Portugal. The Man

Artista favorito – Adulto contemporáneo

Shawn Mendes

Pink

Ed Sheeran

Arista favorito – Latino

J Balvin

Daddy Yankee

Ozuna

Artista favorito – Inspiración contemporánea

Lauren Daigle

MercyMe

Zach Williams​

Artista favorito – Música electrónica

The Chainsmokers

Marshmello

Zedd

Artista social favorito

BTS

Cardi B

Ariana Grande

Demi Lovato

Shawn Mendes