Taquitos de harina y refrescos llevan hacia la diabetes

NUEVO LAREDO, TAM.- Ante los altos índices de obesidad que se registran en la ciudad, nutriólogos tanto del DIF, como de Club Rotario, recomiendan a las madres de familia, ir disminuyendo la ingesta de taquitos en tortilla de haría, y azucares, esto en refrescos y jugos, típico lonche para los niños desde preescolar y primaria.

“La primer recomendación como nutrióloga, seria que poco a poco vayan cambiando de tortilla, si se llevan 3 taquitos, que sean dos de harina y uno de maíz, y así ir quitándola, al igual con el refresco de cola, o jugo, empezar cambiándolo por un agua de sabor light, para después quede en agua natural, sin duda seria lo más recomendable, para evitar problemas en los menores”, comentó Beatriz Espinosa Esquivel, nutrióloga y encargada del Programa Aliméntate bien del Sistema DIF.

De acuerdo a la licenciada en nutrición, también es preciso que los niños, antes de salir a clases, tomen un desayuno y no precisamente sea cereal ya que no es nada nutritivo, si no una avena, o fruta con yogurt el que debería ser natural, de esta forma podrían reforzar una alimentación sana para los menores.

“En el lonche siempre es preferible algo de fibra, que sería la tortilla de maíz, y el relleno podría ser algo de proteína, como huevo con verduras, o jamón de vez en cuando, ya que tampoco es recomendable consuman muchos embutidos, en si nada que este tan industrializado”, mencionó.

Variar un poco a los típicos taquitos, también se podrían preparar lonches, siempre y cuando se incluye el pan integral, y si es queso que sea panela, ya que el queso amarillo, como muchos otros alimentos para desayunos, están sumamente industrializados.