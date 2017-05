Tapitas por una Sonrisa con digna representante

NUEVO LAREDO, TAM.- Ingrid Aydee González González de 20 años quien representa Tapitas Por Una Sonrisa se encuentra muy feliz por participar en el certamen de Expomex 2017.

González González explicó que ella vio publicada que este organismo buscaba una candidata y fue así como ella decidió concursar.

“Yo les solicité el permiso a mis padres y ellos me lo concedieron y la verdad es que ha sido muy bonito porque son muchas actividades porque nos enseñan pasarela, modelar y muchas cosas que nos servirán no sólo para el certamen sino también para la vida.

“Actualmente estoy estudiando licenciatura en educación primaria en quinto semestre en la Escuela Normal Cuauhtémoc y esto es un plus para mi vida, porque nos enseñan también hablar en público; la verdad yo animo a más niñas a participar no es como las demás personas que porque estas bonita no tienes inteligencia“, mencionó.

Finalizó diciendo que ella se lleva una gran amistad entre sus compañeras y dará lo mejor de sí en el escenario en donde su mayor éxito sería llevarse la corona.